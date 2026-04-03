С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
Федеральные новости
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Застыли на низком старте: когда в Волгоградской области пойдут первые грибы

Волгоградским грибникам, застывшими на низком старте в ожидании первых вылазок на природу, придется подождать весеннего урожая как минимум несколько недель.

Рост грибов зависит не только от количества прошедших дождей. Перед своим появлением они должны пройти определенные жизненные циклы. Скажем, какой бы теплой ни была в нашем регионе весна, грузди пойдут не раньше августа, – рассказывает ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская. – К слову, на будущем сезоне скажутся не только осадки, но и температура воздуха, а также уровень разлива.

Одними из первых в Волгоградской области появятся степные сморчки. Невероятно привлекательные до заждавшихся фанатов «тихой охоты», грибы все еще сохраняют статус запретного плода как в нашем регионе, так и во всей России.

– Обсуждения о возможном исключении сморчка степного из Красной книги России действительно ведутся, но пока он все еще находится под охраной, – напоминает доцент фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ. – Возможно, местные жители скажут, что на склонах их растет достаточно много. Но дело в том, что из-за масштабных распашек самих таких склонов осталось очень немного. К сожалению, сейчас грибу практически негде жить.


Следом за краснокнижными сморчками в регионе «поднимут» свои белые шляпки ароматные шампиньоны. Вот тут у волгоградских грибников будут все шансы разгуляться и утолить профессиональный «голод».

– Весной шампиньонов бывает не так много, но все же опытные грибники наверняка сумеют их отыскать. Скорее всего, сезон этих грибов начнется в мае, – заключает Инна Землянская.

Прошлой осенью волгоградские фанаты «тихой охоты» едва не вынесли приговор «пустому» сезону. Однако после первых неудачных вылазок горожане столкнулись с картинами, которые любой из них без сомнения назвал бы своей мечтой. До декабря леса Волгоградской области буквально утопали в грибах на любой вкус. Какие из них ценятся жителями больше всего, рассказали в отдельном материале.

Отметим, что с 20 марта в регионе стартовал противопожарный сезон. Вплоть до 31 октября горожанам запрещают разводить в лесу костры. За нарушение требований пожарной безопасности волгоградцам грозят штрафы ( часть 2 статья 20.4 административного кодекса)

  • от 10 до 20 тысяч для горожан;
  • от 30 до 60 тысяч – для должностных лиц;
  • от 60 до 80 тысяч – для предпринимателей, работающих без образования юрлица;
  • от 400 до 800 тысяч – для юридических лиц.

