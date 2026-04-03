



Волгоградским грибникам, застывшими на низком старте в ожидании первых вылазок на природу, придется подождать весеннего урожая как минимум несколько недель.

– Рост грибов зависит не только от количества прошедших дождей. Перед своим появлением они должны пройти определенные жизненные циклы. Скажем, какой бы теплой ни была в нашем регионе весна, грузди пойдут не раньше августа, – рассказывает ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская. – К слову, на будущем сезоне скажутся не только осадки, но и температура воздуха, а также уровень разлива.

Одними из первых в Волгоградской области появятся степные сморчки. Невероятно привлекательные до заждавшихся фанатов «тихой охоты», грибы все еще сохраняют статус запретного плода как в нашем регионе, так и во всей России.

– Обсуждения о возможном исключении сморчка степного из Красной книги России действительно ведутся, но пока он все еще находится под охраной, – напоминает доцент фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ. – Возможно, местные жители скажут, что на склонах их растет достаточно много. Но дело в том, что из-за масштабных распашек самих таких склонов осталось очень немного. К сожалению, сейчас грибу практически негде жить.





Следом за краснокнижными сморчками в регионе «поднимут» свои белые шляпки ароматные шампиньоны. Вот тут у волгоградских грибников будут все шансы разгуляться и утолить профессиональный «голод».

– Весной шампиньонов бывает не так много, но все же опытные грибники наверняка сумеют их отыскать. Скорее всего, сезон этих грибов начнется в мае, – заключает Инна Землянская.

Прошлой осенью волгоградские фанаты «тихой охоты» едва не вынесли приговор «пустому» сезону. Однако после первых неудачных вылазок горожане столкнулись с картинами, которые любой из них без сомнения назвал бы своей мечтой. До декабря леса Волгоградской области буквально утопали в грибах на любой вкус. Какие из них ценятся жителями больше всего, рассказали в отдельном материале.

Отметим, что с 20 марта в регионе стартовал противопожарный сезон. Вплоть до 31 октября горожанам запрещают разводить в лесу костры. За нарушение требований пожарной безопасности волгоградцам грозят штрафы ( часть 2 статья 20.4 административного кодекса)