5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Под Волгоградом высадили клон легендарного Тополя Победы

Экология 20.03.2026 21:05
Сегодня, 20 марта,  в рамках патриотической акции «Сад памяти» во Фроловском районе была заложена аллея именных деревьев. В мероприятии приняли участие председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева, члены Экологического совета при регпарламенте.

Как сообщили в думе, мероприятие прошло на базе Арчединского лесного колледжа и было посвящено памяти героев Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны во Фроловском районе проходила важная транспортная артерия – Арчединско-Поворинская железная дорога, питавшая всем необходимым Сталинградский и Донской фронты.  

Вместе с другими декоративными породами деревьев на территории Арчединского лесного колледжа высажен саженец, выращенный с помощью методов микроклонального размножения из генетического материала легендарного Тополя Победы с Аллеи Героев в Волгограде, который хранит память о событиях кровопролитной Сталинградской битвы. Биоматериал Сталинградского тополя сохраняется в лаборатории регионального ботанического сада, а выращенные из него клоны высаживаются в рамках эколого-патриотических акций и передаются в дружественные регионы.

- В седьмой раз мы проводим эколого-патриотическую акцию. Старт ей дал Президент России Владимир Путин. К акции сегодня присоединились граждане всех возрастов. Особенно отрадно видеть здесь молодежь, активистов партийного проекта «Чистая страна», представителей общественных организаций. Как отметил Президент России «патриотический настрой молодежи играет ключевую роль в развитии страны и укреплении ее государственности. «Сад памяти» - это возможность сказать «спасибо» каждому герою Великой Отечественной войны, - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды,  руководитель Экосовета при регпарламенте Ирина Соловьева.


Парламентарий отметила, что большой вклад в восстановление зеленого богатства региона вносят работники лесничеств. Соответствующая задача была поставлена губернатором Волгоградской области еще в 2014 году.

Фроловский район передаст эстафету другим муниципальным образованиям и  постепенно к акции присоединится весь регион.

Всего в этом году в рамках акции «Сад памяти» на территории Волгоградской области планируется высадить порядка 500 тысяч деревьев на общей площади более 133 га. За шесть лет в рамках акции в нашем регионе на площади около 1,5 тысячи га высажено более 4,7 миллиона деревьев, участие в мероприятиях приняли около 10 тысяч граждан.

Лента новостей

22:16
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 20 мартаСмотреть фотографии
21:57
10238 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
21:49
«Ротор» одержал первую победу с Дмитрием ПарфёновымСмотреть фотографии
21:19
Волгоградцы направили 2,6 тысячи жалоб на блокировку картСмотреть фотографии
21:05
Под Волгоградом высадили клон легендарного Тополя ПобедыСмотреть фотографии
20:16
«Ротор» открыл счет в матче с «Факелом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:15
Анатолий Мальченко покинул пост директора Волгоградского краеведческого музеяСмотреть фотографии
20:03
Ограничения по КРС в регионах не окажут влияния на Волгоградскую область – облпромторгСмотреть фотографии
19:18
«Любимый город пахнет цветущей акацией»: историк Светлана Аргасцева в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:10
При падении АН-2 в Камышине оба пилота остались живыСмотреть фотографии
18:38
В Камышине на взлетно-посадочную площадку рухнул АН-2Смотреть фотографии
18:27
Открыт спецсчет на мемориал героям СВО в Волгограде: первые средства перевел губернаторСмотреть фотографии
17:10
Волгоградцев научат самообороне и покажут боевые приемы спецназаСмотреть фотографии
17:06
5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамваеСмотреть фотографии
17:02
В Волжском арестовали водителя, повредившего 6 припаркованных автомобилейСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде рассмотрят отставку провинившегося в деле Ивана Геля судьиСмотреть фотографии
15:34
«Город, который не сдался»: школьник из Волжского показал лучший в России маршрут исторической памятиСмотреть фотографии
14:40
Волгоградские власти: в регионе нет случаев заболевния КРС пастереллезомСмотреть фотографии
14:17
Абоненты смогут оплачивать связь близких через свой Личный кабинетСмотреть фотографии
14:15
Триумф волгоградских пловцов в Краснодаре: спортсмены взяли 13 медалей за один деньСмотреть фотографии
13:54
«Защищал небо родного Сталинграда»: погибшего в Великой Отечественной войне летчика спустя полвека назвали Героем РоссииСмотреть фотографии
13:36
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%Смотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области задержали хмельного водителя за взяткуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
«Красный октябрь» запустил профориентационную игру для дошкольниковСмотреть фотографии
13:18
Партруководители примут участие в создании мемориала героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:03
Стало известно состояние выпавшей из окна волгоградской школьницыСмотреть фотографии
12:24
Волгоградцы не могут попасть в свои аккаунты TelegramСмотреть фотографии
11:43
«Полдома теперь нет»: на юге Волгограда сгорела жилая аварийная двухэтажкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Волгоградцам посоветовали заглянуть в личный кабинет ФНССмотреть фотографии
11:20
Волгоградцам рассказали об изменениях в законе о защите прав потребителейСмотреть фотографии
 