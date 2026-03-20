Под Волгоградом высадили клон легендарного Тополя Победы





Сегодня, 20 марта, в рамках патриотической акции «Сад памяти» во Фроловском районе была заложена аллея именных деревьев. В мероприятии приняли участие председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева, члены Экологического совета при регпарламенте.

Как сообщили в думе, мероприятие прошло на базе Арчединского лесного колледжа и было посвящено памяти героев Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны во Фроловском районе проходила важная транспортная артерия – Арчединско-Поворинская железная дорога, питавшая всем необходимым Сталинградский и Донской фронты.



Вместе с другими декоративными породами деревьев на территории Арчединского лесного колледжа высажен саженец, выращенный с помощью методов микроклонального размножения из генетического материала легендарного Тополя Победы с Аллеи Героев в Волгограде, который хранит память о событиях кровопролитной Сталинградской битвы. Биоматериал Сталинградского тополя сохраняется в лаборатории регионального ботанического сада, а выращенные из него клоны высаживаются в рамках эколого-патриотических акций и передаются в дружественные регионы.



- В седьмой раз мы проводим эколого-патриотическую акцию. Старт ей дал Президент России Владимир Путин. К акции сегодня присоединились граждане всех возрастов. Особенно отрадно видеть здесь молодежь, активистов партийного проекта «Чистая страна», представителей общественных организаций. Как отметил Президент России «патриотический настрой молодежи играет ключевую роль в развитии страны и укреплении ее государственности. «Сад памяти» - это возможность сказать «спасибо» каждому герою Великой Отечественной войны, - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экосовета при регпарламенте Ирина Соловьева.







Парламентарий отметила, что большой вклад в восстановление зеленого богатства региона вносят работники лесничеств. Соответствующая задача была поставлена губернатором Волгоградской области еще в 2014 году.



Фроловский район передаст эстафету другим муниципальным образованиям и постепенно к акции присоединится весь регион.



Всего в этом году в рамках акции «Сад памяти» на территории Волгоградской области планируется высадить порядка 500 тысяч деревьев на общей площади более 133 га. За шесть лет в рамках акции в нашем регионе на площади около 1,5 тысячи га высажено более 4,7 миллиона деревьев, участие в мероприятиях приняли около 10 тысяч граждан.



