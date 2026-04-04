Минобороны за ночь сбило над регионами 85 БПЛА

В ночь с 3 на 4 апреля регионы России вновь подверглись террористическому налёту беспилотников ВСУ на гражданскую инфраструктуру. По данным Минобороны, атака была успешно отражена соответствующими подразделениями.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, - подчеркивается в сообщении военного ведомства.

Отметим, в Волгоградской области по официальным данным дроны не сбивались. Несмотря на восьмичасовую беспилотную опасность из-за фиксации БПЛА в соседних регионах, аэропорт Волгограда не закрывался и функционирует в штатном режиме.

Фото из архива Минобороны