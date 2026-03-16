Волго-Ахтубинскую пойму обводнят за 792 млн рублей

В Волгоградской области власти предприняли ещё одну попытку заключить контракт на обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Объявлен новый аукцион на строительство 15 водопропускных сооружений на территории Каширинского водного тракта.

Компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит возвести типовые гидротехнические сооружения для пропуска паводковых вод, а также перекрытия оттока в последующий период.

Проектом предусмотрен демонтаж старых сооружений, расчистка и планировка территорий, устройство проездов, лесовосстановление, установка видеокамер. Гарантия на работы – 5 лет.

Новые водопропускные сооружения должны появиться на ериках Осинки, Сухой Подрепок, Репин, Клетский, Щучий, Мишка. В зависимости от ширины русла длина возводимых объектов варьируется от 26 до 74 метров.

Часть работ будут проходить в непосредственной близости от территории жилой застройки поселений, поэтому к стройкам предъявляются особые требования в части шума.

Контракт должен быть полностью выполнен до конца ноября 2029 года. На эти цели из бюджета выделено 792 млн рублей.

Отметим, ранее «Дирекция водохозяйственного строительства» предпринимала попытку найти подрядчика на более крупный контракт по строительству 38 водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме за 2,4 млрд рублей, однако тогда желающих поучаствовать в аукционе не нашлось

Фото из архива ИА «Высота 102»