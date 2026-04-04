В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасность





Минувшую ночь жители и гости Волгоградской области вновь провели в ожидании налёта беспилотников ВСУ. Режим беспилотной опасности был отменён лишь утром 4 апреля. Соответствующую рассылку оповещений в 06:55 начало МЧС России.

По данным специалистов, теперь граждане могут свободно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, беспилотная опасность была объявлена на территории региона 22:47 3 апреля. Режим действовал порядка 8 часов. При этом аэропорт Волгограда Росавиацией не закрывался. Воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

