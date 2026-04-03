



Проект сценария спецпопуска и режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на эту весну обсудили накануне, 2 апреля, на совещании в Росводресурсах. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Росгидромета, в апреле суммарный приток воды в водохранилища Волги и Камы ожидается в пределах 64-84 км³ – это 112% от нормы. Наибольший приток прогнозируется в Камское, Горьковское, Чебоксарское водохранилища: 160%, 119% и 119% от нормы соответственно. Прогноз притока на 2 квартал 2026 года составляет 155-185 км³ (107% от нормы). Приток выше нормы ожидается в следующие водохранилища: Чебоксарское — 126%, Камское — 117%, Куйбышевское — 106%.

На основании этих данных был скорректирован режим работы в том числе Волгоградского гидроузла. Так, с 6 по 10 апреля Волжская ГЭС будет функционировать в режиме поддержания достижения уровней воды в верхнем бефе в пределах отметок 14,5-15,0 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. С 11 по 30 апреля 2026 года ГЭС переходит на график спецпопуска с допустимым повышением уровня до отметки 15,2 м.

При этом утвердить сценарий спецпопуска, а также при необходимости скорректировать режимы работы гидроузлов планируется уже на следующей неделе. Пока же ведомство представило примерный план прохождения весенних вод на Волжской ГЭС. Так, с 11 апреля объем сбросов на Волгоградском гидроузле должен составить 8 тысяч кубометров воды в секунду. С каждым днем сбросы будут увеличиваться. 21 апреля их объем увеличится уже до 20 тысяч кубометров, 22 апреля – до 22 тысячи, 23 апреля – до 26 тысячи. Пик сбросов придется как раз с 24 по 29 апреля – в эти дни через Волгоградский гидроузел будет проходить по 26 тысяч кубометров воды. А 30 апреля объем сбросов уже пойдет на спад и составит 24 тысячи кубометров.

Напомним, в 2025 году из-за бесснежной зимы и скудных запасов воды в водохранилищах пик сбросов на Волжской ГЭС длился всего три дня – с 4 по 6 мая. Тогда через Волгоградский гидроузел проходило в эти дни всего по 23 тысячи кубов воды в секунду.



