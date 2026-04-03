



Уголовное дело в отношении 59-летнего предпринимателя, который избил своего работника, попросившего зарплату, передано в суд. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, к директору производственной базы в Красноармейском районе в декабре прошлого года обратился гражданин с просьбой трудоустроиться разнорабочим. С 9 по 12 декабря мужчина выполнял работу, но денег за нее ему не заплатили. 16 декабря мужчина со своим знакомым пришли за деньгами, но получил отказ. Между работодателем и рабочим вспыхнул конфликт.

- В ходе возникшего выяснения обстоятельств директор нанес одному из мужчин удар по голове металлической трубой. После этого владелец фирмы сел в свой автомобиль и попытался наехать им на мужчин, – рассказывали полицейские. – Увернувшись от наезда, один из пришедших поднял камень и бросил его в автомобиль, разбив лобовое стекло.

После того, как автомобиль получил повреждения, бизнесмен рассвирепел еще больше. Схватив ружье, он произвел несколько выстрелов в сторону убегавших от него волгоградцев.

Пострадавшим удалось убежать. Медики диагностировали у пострадавших множественные огнестрельные дробовые раны бедер и голеней у каждого. Полученные ими телесные повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью. Свою вину директор базы признал полностью.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 91 Красноармейского судебного района Волгограда.

Изображение создано при помощи ИИ