Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Общество

С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

0
В Волгограде реконструкцию Площади Павших борцов, из-за которой в 2026 году традиционный парад Победы перенесут на нижнюю террасу набережной, оценили в 327 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такова начальная цена контракта, который МБУ «Волгоградзеленхоз» заключит с победителем открытого конкурса. Соответствующий лот опубликован на сайте государственных заказов.  

В конкурсе, согласно федеральному законодательству о госзакупках, в конечном итоге победит та организация, которая предложит свои услуги по наименьшей цене. Как показывает опыт, стоимость контракта может снизиться на десятки миллионов рублей, либо останется максимальной, если желание менять облик Площади Павших борцов изъявит лишь один участник. 

Согласно сведениям, приведенным в сопроводительной документации, стартовать реконструкция площади должна уже в конце апреля – начале мая. Завершить предусмотренный контрактом цикл работ подрядчик должен не позднее 1 августа 2026 года – заключительным этапом станет озеленение.


Примечательно, что на время масштабных работ, которые обойдутся городской казне в сотни миллионов рублей, с Площади Павших борцов демонтируют памятник Александру Невскому. Скульптуру рабочие должны будут отделить от постамента, а затем разобрать и само основание. После этого памятник перевезут на ответственное хранение до установки его на новом месте. Где именно монумент установят после благоустройства, в документах не уточняется.  

В рамках благоустройства на главной площади Волгограда предусмотрено озеленение, в том числе укладка рулонного газона и установка малых архитектурных форм. Вместо асфальта рабочие уложат здесь гранитную брусчатку в серых тонах местами с коричневыми вкраплениями. Предусмотрен проектом контракта и монтаж системы видеонаблюдения. 

Судя по документации и перечисленным в ней работам, в конечном итоге Площадь Павших борцов будет выглядеть примерно так, как предлагали молодые архитекторы ранее. В таком случае она перестанет быть серым безликим плацем и наконец, пусть и местами, но все-таки «зазеленеет». 


О ходе работ редакция ИА «Высота 102» будет рассказывать в репортажах. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.04.2026 21:11
Общество 05.04.2026 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 20:01
Общество 05.04.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 17:15
Общество 05.04.2026 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 17:10
Общество 05.04.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 15:42
Общество 05.04.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 14:41
Общество 05.04.2026 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 14:25
Общество 05.04.2026 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 13:53
Общество 05.04.2026 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 10:15
Общество 05.04.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 09:32
Общество 05.04.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 09:05
Общество 05.04.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 08:58
Общество 05.04.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 08:26
Общество 05.04.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 07:41
Общество 05.04.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2026 07:22
Общество 05.04.2026 07:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

