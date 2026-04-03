



В Волгограде реконструкцию Площади Павших борцов, из-за которой в 2026 году традиционный парад Победы перенесут на нижнюю террасу набережной, оценили в 327 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такова начальная цена контракта, который МБУ «Волгоградзеленхоз» заключит с победителем открытого конкурса. Соответствующий лот опубликован на сайте государственных заказов.

В конкурсе, согласно федеральному законодательству о госзакупках, в конечном итоге победит та организация, которая предложит свои услуги по наименьшей цене. Как показывает опыт, стоимость контракта может снизиться на десятки миллионов рублей, либо останется максимальной, если желание менять облик Площади Павших борцов изъявит лишь один участник.

Согласно сведениям, приведенным в сопроводительной документации, стартовать реконструкция площади должна уже в конце апреля – начале мая. Завершить предусмотренный контрактом цикл работ подрядчик должен не позднее 1 августа 2026 года – заключительным этапом станет озеленение.





Примечательно, что на время масштабных работ, которые обойдутся городской казне в сотни миллионов рублей, с Площади Павших борцов демонтируют памятник Александру Невскому. Скульптуру рабочие должны будут отделить от постамента, а затем разобрать и само основание. После этого памятник перевезут на ответственное хранение до установки его на новом месте. Где именно монумент установят после благоустройства, в документах не уточняется.

В рамках благоустройства на главной площади Волгограда предусмотрено озеленение, в том числе укладка рулонного газона и установка малых архитектурных форм. Вместо асфальта рабочие уложат здесь гранитную брусчатку в серых тонах местами с коричневыми вкраплениями. Предусмотрен проектом контракта и монтаж системы видеонаблюдения.

Судя по документации и перечисленным в ней работам, в конечном итоге Площадь Павших борцов будет выглядеть примерно так, как предлагали молодые архитекторы ранее. В таком случае она перестанет быть серым безликим плацем и наконец, пусть и местами, но все-таки «зазеленеет».





