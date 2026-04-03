В Волгограде увеличивается разрыв цен за квадратный метр в новостройках и вторичном жилье. По сравнению с январем разрыв между этими сегментами вырос на на 0,8 п. п. – до 26,5%. К такому выводу пришла нейросеть Алиса AI, проанализировав медианную стоимость квадратного метра в новостройках и готовом жилье на основе данных тематического поиска Яндекса.

Так, в Волгограде медианная стоимость квадратного метра в новостройках составляет 128 тысяч рублей, на вторичном рынке — 101 тысячу рублей. Разрыв увеличился за счет снижения цен в обоих сегментах. Однако на рынке вторичного жилья падение цен было заметнее – 1,5% против 0,9% в новостройках.

Отметим, что еще в 2025 году аналитики ЦИАН также указывали на ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками недвижимости. Квартиры в новостройках дорожали быстрее, чем вторичка. В итоге ценовой разрыв между этими сегментами за прошлый год вырос на 13 пунктов – до 33%.

