В Волгоградской области нефтяники должны возместить вред в сумме 167,4 миллиона рублей от излива нефтепродуктов на землю вблизи станицы Островская в Даниловском районе. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани поддержал требования Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, которое заявляло соответствующий иск к нарушителю природоохранного законодательства.





Как уточнили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора, факт загрязнения почвы вследствие аварии на нефтепроводе. В результате общая площадь загрязнения составила 68138,67 кв.м. Сумма причиненного вреда почве составила 167 398 643 рублей, но в добровольном порядке эту сумму нефтяники не погасили.

Арбитражный суд Волгоградской области ранее отказал Росприроднадзору в заявленных требованиях, но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал требования природоохранного ведомства законными и обоснованными. Кассационный суд в Казани также встал на сторону Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.





Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





