Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Федеральные новости
 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Более 167 млн рублей взыщут за аварию на нефтепроводе в Волгоградской области

В Волгоградской области нефтяники должны возместить вред в сумме 167,4 миллиона рублей от излива нефтепродуктов на землю вблизи станицы Островская в Даниловском районе. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани поддержал требования Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, которое заявляло соответствующий иск к нарушителю природоохранного законодательства.


Как уточнили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора, факт загрязнения почвы вследствие аварии на нефтепроводе. В результате общая площадь загрязнения составила 68138,67 кв.м. Сумма причиненного вреда почве составила 167 398 643 рублей, но в добровольном порядке эту сумму нефтяники не погасили. 

Арбитражный суд Волгоградской области ранее отказал Росприроднадзору в заявленных требованиях, но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал требования природоохранного ведомства законными и обоснованными. Кассационный суд в Казани также встал на сторону Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.


Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора


