ЦГМС: В Волгограде и области дожди задержатся до конца недели





В Волгограде и области в предстоящие выходные синоптики пообещали дожди и туман. Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, при этом температура воздуха максимально поднимется до +21º.

— В субботу ночью местами ожидаются небольшие дожди и туман. Утром и днем в отдельных районах кратковременные дожди. Температура воздуха днем 16...21º, — рассказали синоптики. — 5 апреля ночью и днем также пройдут кратковременные дожди, местами туман. Порывы ветра при грозах могут достигать до 15-20 м/с.

При этом температура воздуха в воскресенье поднимется до +20º.