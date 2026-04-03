Власти: отопительный сезон в Волгограде пока будет продолжен





В Волгограде администрация города ответила на многочисленные вопросы жителей об окончании отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», точной даты чиновники пока не называют – по данным мэрии, подача тепла в дома и соцучреждения будет зависеть от погодных условий.

В официальном комментарии говорится о том, что отопительный сезон в Волгограде планируется завершить в начале апреля.

– Точная дата будет определена исходя из погодных условий. В настоящее время по прогнозам Волгоградского ЦГМС ожидается понижение температуры наружного воздуха, в связи с этим отопительный период будет продолжен, – цитата из сообщения.

Волгоградцам напоминают, что запуску отопления в городе-миллионнике предшествует длительная подготовка централизованных систем, включая подготовку и нагрев всего объема теплоносителя до необходимой температуры. Процесс может занимать по времени до нескольких суток. И если сейчас отключить отопление, то при похолодании согреть дома и учреждения быстро не получится:

– При резком похолодании может возникнуть ситуация, когда весь объем теплоносителя не успеет прогреться до нужной температуры, что создаст некомфортные условия в социальных учреждениях, (больницах, детских садах, школах) а также квартирах горожан.

Горожанам также напоминают, что собственники квартир, МКД которых не оборудованы приборами учета тепла, оплачивают услугу по среднему ежемесячному нормативу, равномерно распределенному на 7 месяцев, поэтому для них плата не меняется независимо от того был завершен отопительный сезон 1 апреля или 30 апреля. Таким образом продолжение отопительного сезона создаст комфортные условия для жителей таких домов, не увеличивая их расходы на коммунальные услуги.