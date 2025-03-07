Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭС

Росводресурсы продлили действующий режим работы Волгоградского гидроузла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, с 11 по 20 марта среднесуточные сбросы составят 5000 - 5500 м³/с.
Такое решение было принято на заседании 6 марта в режиме видеоконференцсвязи.
- Режимы установлены с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, предложений членов Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, - пояснили в ведомстве.