В Волгоградской области этой весной ожидается маловодье. Такие данные опубликовал Росгидромет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Саратовской ГЭС.

В частности, половодье на Волге в этом сезоне прогнозируется ниже среднемноголетних показателей. Так, на реках Саратовской области в бассейне Волги максимальные уровни воды будут ниже среднемноголетних значений на 58 – 111 см. Это связано с низкими запасами снега в бассейне Волги из-за аномально теплой зимы.

На данный момент в бассейне Волги запасы воды в снеге составляют 65% нормы (на 66 мм меньше значений прошлого года). В Саратовском водохранилище запасов воды в снежном покрове зафиксировано 78 мм (85% от нормы), в Волгоградском ситуация еще хуже — 23 мм (35% от нормы).

Росводресурсы в ближайшее время скорректируют работу гидростанций Волжско-Камского каскада с учетом данных Росгидромета.

В настоящее время, напомним, для Волжской ГЭС установлен режим сбросов на уровне 5-5,5 тысячи кубометров в секунду. Он будет действовать до 20 марта.

Справка. За последние 10 лет в Волгоградской области уже трижды наблюдалось маловодье. Так, в 2015 году вода не зашла в сотни водоемов Волго-Ахтубинской поймы. Под угрозой оказалось водоснабжение поселков Заволжья, а также дачных обществ на острове Сарпинский.

Подобная ситуация повторилась также в 2019 году. А в 2023 году из-за рекордного за последние 20 лет снижения уровня воды возникли даже проблемы с судоходством в акватории Волги в районе Волгограда.



