Волгоградцам рассказали, к чьим счетам присмотрится ФНС в 2027 году





Стали известны подробности введения в России дополнительного контроля за банковскими счетами физических лиц со стороны налоговой службы. Как сообщает INTERFAX.RU, ревизоры присмотрятся к банковским накоплениям волгоградцев, которые имеют годовой доход 2,4 млн рублей.

При этом, чтобы вызвать внимание проверяющих, поступления на счета должны быть из неподтвержденных источников. По данным журналистов, массовые проверки начнутся с 2027 года. Таким образом налоговики планируют выполнить поручение президента по обелению экономики и прекращению ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, усиление контроля будет проводиться с помощью дополнительного обмена данными между ЦБ РФ и ФНС. Налоговая служба теперь сможет получать информацию по операциям частных лиц, которые попадают под индикаторы риска.

Фото из архива ИА «Высота 102»