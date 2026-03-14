Жители Красноармейского района снова заявляют об удушливом запахе, который накануне появился около полуночи. Волгоградцы, которые вынуждены ощущать химические ароматы, просят природоохранные ведомства отреагировать на эту ситуацию.

- Улица Караванная, очень сильный запах сероводорода. Опять нас травят!!! – сообщили жители района редакции ИА «Высота 102».

По их словам, неприятный запах в воздухе стал распространяться примерно с 23:00 мск 13 марта. В настоящее время ситуация нормализовалась. Запах сероводорода сейчас уже не ощущается. Жители не исключают, что выбросы производятся только в ночное время, а не днем.

Напомним, что на химические выбросы жители Красноармейского района жалуются регулярно. Экологические службы неоднократно брали пробы воздуха, но установить и наказать виновника им так не удалось.





