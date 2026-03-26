Городищенский районный суд Волгоградской области обязал владельца грузовика, с которого был зафиксирован сброс строительного мусора, выплатить более 800 тысяч рублей ущерба. В такую сумму природоохранное ведомство оценило нанесенный почвам вред.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, иск на сумму 813 700 рублей был подан к физическому лицу – собственнику грузового транспортного средства.

Ранее было установлено, что с этого грузовика были сброшены на почву в поселке Верхнезареченский в Тракторозаводском районе Волгограда строительные отходы от сноса и разборки зданий. Площадь загрязнения составила 32,5 кв.м. В ходе административного расследования был установлен собственник грузовика, которого привлекли к ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 000 рублей.





Сотрудники управления рассчитали вред, причиненный в результате сброса отходов. Собственнику грузовика было предъявлено требование о добровольном возмещении ущерба, но оно было оставлено без внимания.

Решение суда может быть обжаловано в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





