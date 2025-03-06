Происшествия

В промзоне Волжского обнаружили свалку гробов

Происшествия 06.03.2025 14:21
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06.03.2025 14:21


В Волжском Волгоградской области обнаружили свалку гробов. Шокирующие фотографии появились в соцсетях. Очевидцы сообщили, что неизвестные выбросили деревянные и цинковые гробы в районе 7-ой автодороги – за тепличным комплексом «Ботаника». 

В администрации Волжского пояснили, что после сообщений в соцсетях о шокирующем случае на место выехали сотрудники контрольного управления. 


– Все подтвердилось. Действительно, там целая свалка гробов с черными пакетами. Наши сотрудники сразу вызвали на место происшествия полицию. Идет разбирательство, – рассказали в пресс-службе мэрии. 

Источник в администрации Волжского также предположил, что к произошедшему могут иметь отношение ритуальные фирмы, работающие в городе. 

– Надеемся, полиция во всем разберется и найдет тех, кто такое умудрился выкинуть, – сообщил собеседник информагентства. 


Фото администрации Волжского

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