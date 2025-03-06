В промзоне Волжского обнаружили свалку гробов

В Волжском Волгоградской области обнаружили свалку гробов. Шокирующие фотографии появились в соцсетях. Очевидцы сообщили, что неизвестные выбросили деревянные и цинковые гробы в районе 7-ой автодороги – за тепличным комплексом «Ботаника».

В администрации Волжского пояснили, что после сообщений в соцсетях о шокирующем случае на место выехали сотрудники контрольного управления.





– Все подтвердилось. Действительно, там целая свалка гробов с черными пакетами. Наши сотрудники сразу вызвали на место происшествия полицию. Идет разбирательство, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник в администрации Волжского также предположил, что к произошедшему могут иметь отношение ритуальные фирмы, работающие в городе.

– Надеемся, полиция во всем разберется и найдет тех, кто такое умудрился выкинуть, – сообщил собеседник информагентства.





Фото администрации Волжского