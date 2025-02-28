Транспорт

В Волгограде за 1,7 млрд рублей отремонтируют 38 дорог: публикуем список

Транспорт 28.02.2025 10:03
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28.02.2025 10:03


В Волгограде в преддверии старта нового дорожного сезона муниципалитет объявил о подготовке к капитальному ремонту дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 и 2026 году власти намерены обновить асфальтовое покрытие 38 улиц. На эти цели из бюджета выделено 1,7 млрд рублей. Соответствующий аукцион 27 февраля был опубликован на Госзакупках.

Согласно конкурсной документации, в Тракторозаводском районе работы развернутся на безымянном проезде у остановки СТ «Хлебозавод», в границах ул. Тракторостроителей и пр. им. Ленина; на ул. Зенитчиков посёлка Водстрой; на ул. Ополченская.

В Краснооктябрьском районе выборочно приведут в порядок отдельные участки пр. Ленина. Здесь, помимо восстановления асфальта, специалистам предстоит установить новые светофоры, а также павильоны на остановках общественного транспорта, которые ранее укрытиями от атмосферных осадков оснащены не были.

Также дорожникам предстоит уделить внимание ул. Короткой, где аналогично запланирован выборочный ремонт, и ул. им. Рихарда Зорге.

В Дзержинском районе выборочным ремонтом охватят ул. Пермскую, ул. Городнянскую и ул. Днестровскую. Полное обновление асфальтового полотна власти запланировали на ул. Трехгорной; участке ул. Житкурской в границах ул. Кирпичной и ул. Двинской; ул. Новодвинской в границах ул. Джаныбековской и ул. Качинцев.

Развернутся работы и в рабочем посёлке Гумрак. Здесь в нормативное состояние должны быть приведены: ул. им. Жукова, ул. им. Кочеткова и ул. Зенитчиков. Последняя выборочно.

В Центральном районе преобразится асфальтовое полотно ул. Бакинской. Кроме того, здесь проектом предусмотрена установка нового светофора.

В Ворошиловском районе обновят: ул. Моршанскую; участок ул. Комитетской в границах ул. Ковенской и ул. им. Саши Филиппова; ул. Просвещения в границах ул. Морфлотской и ул. Огородной; ул. им. Куприна в границах ул. Ужгородской и д.62 на ул. им. Куприна.

В одном из самых больших по площади Советском районе Волгограда чиновники запланировали работы лишь на двух объектах. После многочисленных жалоб жителей отремонтирована должна быть подъездная дорога от региональной трассы на Новый Рогачик 18Н-8 к посёлку Гули Королевой. Выборочный ремонт ожидает ул. Новосибирскую.

Наиболее масштабное преображение в 2025 и 2026 годах ожидает уличную сеть Кировского района. Здесь будут обновлены сразу 11 дорог, в числе которых: ул. Красных Командиров; пер. им. Розы Люксембург; ул. им. Саши Чекалина; наб. им. Владимира Высоцкого; ул. Вязова. Выборочным ремонтом будет охвачена ул. им. Федотова.

Кроме того, ремонт также запланирован на участке ул. Лимоновой в границах ул. Лавровой и ул. Тополевой; ул. Колосовой в границах ул. Изоляторной и ул. Лавровой; ул. Рославльской в границах ул. Тополевой и ул. Фиалковой; ул. Песчаной в границах ул. Фиалковой и ул. им. Саши Чекалина. Примечательно, что на последних четырёх дорогах, помимо асфальтового полотна, будут установлены новые остановочные павильоны, а также светофоры.

Примечательно, что ул. Кирова, которая вызывает у волгоградцев немало нареканий, в данный перечень почему-то опять не вошла. Обустройство здесь остановочной инфраструктуры вновь незапланированно, несмотря на ранее вынесенное в 2023 году решение суда.

В Красноармейском районе в порядок приведут: проезжую часть ул. им. Бахтурова; ул. Штурманская; ул. им. Сологубова; участок ул. им. Черепановых в границах ул. им. Бутлерова и ул. им. Сулеймана Стальского.

Кроме того, обновлён должен быть в самом южном районе областного центра и участок пр. Героев Сталинграда в границах ул. Лазоревой и ул. Удмуртской. Здесь также будут установлены недостающие остановочные павильоны и светофоры.

Примечательно, что, судя по указанным границам, разрушившиеся недавно остановки «Школа № 115» и «Дома речников» в рамках данного контракта восстановлены не будут.

Отметим, исполнитель работ будет отобран по итогу электронного аукциона в середине марта. Все работы должны быть выполнены к сентябрю 2026 года. Победителю аукциона предстоит осуществлять гарантийное обслуживание в течение шести лет после сдачи капитально отремонтированных объектов.

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