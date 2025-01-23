Происшествия

На юге Волгограда обрушилась советская остановка «Школа №115»

Происшествия 23.01.2025 20:24
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23.01.2025 20:24


Еще один остановочный павильон, возведенный во времена Советского Союза, не выдержал бремени прошедших лет и обвалился. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, разрушилась часть стены остановки «Школа №115» в Красноармейском районе Волгограда. На фото видно, что и часть крыши уже изрядно изъедена временем.

Напомним, в начале этого года в том же Красноармейском районе Волгограда обрушилась часть бетонной стены остановки «Дома речников». К счастью, никто под завалами не пострадал. В администрации Волгограда информагенству заявили, что установят новый современный павильон на месте разрушившегося в текущем году.
Фото Волгоград t.me

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