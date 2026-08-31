В Волгограде со 2 сентября изменится маршрут электробуса №15





В Волгограде сократят маршрут движения электробуса №15. Со 2 сентября подвижной состав прекратит заезжать в Дзержинский район.

- Электробус №15 работал во временных границах «ул. Тополёвая — Жилгородок» на время реконструкции трамвайных путей и остановки движения вагонов. В связи с отладкой работы трамваев по обновлённой линии 1 сентября движение электробус через конечную в Дзержинском районе сохранится, однако со 2 сентября электробусы возобновят работу по привычному маршруту «ул. Тополёвая — ж/д вокзал», - уточнили в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Отметим, о возобновлении с 1 сентября работы трамваев №№ 5, 7, 10 и 12 через Жилгородок поздно вечером 31 августа неожиданно сообщила администрация Волгограда. Сокращение маршрута движения электробусов №15 позволит нарастить количество подвижного состава в часы пик и сократит интервалы ожидания, которые на текущий момент, по информации пассажиров, доходят до 20-30 минут.

Фото из архива ИА «Высота 102»