В Волжском Волгоградской области власти неожиданно приняли решение повременить с введением платных парковок. Накануне мэрия опубликовала постановление главы города Игоря Воронина от 23 сентября о приостановке до 31 декабря 2027 года действия документа, предписывающего начать подготовку к коммерциализации улиц.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в течение 2027 года муниципалитет планировал реализовать первый этап создания в городе платного парковочного пространства.

Взимать средства с автолюбителей рассчитывали на 6 участках центральных улиц. В их числе: пересечение пр. им. Ленина и ул. Фонтанной (156 парковочных мест), ул. им. Рихарда Зорге в границах с ул. Коммунистической и ул. Комсомольской (47 мест), площадка около зданий № 48, 48а, 50 по проспекту им. Ленина (48 мест), ул. Энгельса в границах пр. им. Ленина и ул. Советской, площадка около здания №123 по пр. им. Ленина (17 мест), дублёр пр. Дружбы в границах ул. Оломоуцкой и с ул. 40 лет Победы (112 мест). В общей сложности здесь должны были быть созданы 424 парковочных места.

Ценник за один часа парковки муниципалитет планировал установить до 100 рублей, в зависимости от класса транспортного средства. Для электросамокатов, гироскутеров и сигвеев стоимость фиксировалась на уровне 15 рублей. Для мототранспорта – 25 рублей. Для массового сегмента легковых автомобилей и небольших автобусов – 50 рублей. Для транспорта массой от 3,5 до 12 тонн – 75 рублей, для тяжёлых грузовиков свыше 12 тонн – 100 рублей.

Чтобы сгладить дополнительное финансовое бремя, местные чиновники рассчитывали предложить жителям и гостям города широкую линейку абонементов. Так, месячное разрешение на парковку для владельца легкового автомобиля обойдётся в 6,1 тыс. рублей, на три месяца –17,4 тыс. рублей, на полгода – 31,1 тыс. рублей, а на год – 58,5 тыс. рублей. Для средств индивидуальной мобильности годовой абонемент стоит 17,6 тыс. рублей, для мототранспорта — 29,3 тыс. рублей, для крупных автобусов и грузовиков – от 87,7 тыс. рублей до 116,9 тыс. рублей в зависимости от категории.

Проект постановления был утверждён весной 2026 года, а перед этим в конце марта прошёл процедуру общественных обсуждений. Большинство направивших на документ отзывы потребовали отказаться от идеи коммерциализации парковок на улицах города или, по крайней мере, снизить количество улиц и пересмотреть расценки в сторону уменьшения. Несмотря на негативные отзывы, постановление всё же было подписано.

Отметим, о причинах пересмотра этого решения не сообщается, однако, как ранее сообщала редакция, в Волгограде, ставшем региональным городом – первопроходцем введения платных парковок, для их обустройства потребовались многомиллионные инвестиции в камеры и соответствующее оборудование.

Фото из архива ИА «Высота 102»