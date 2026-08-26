Новый автобусный маршрут запустят в Волжском с 1 сентября





С 1 сентября в Волжском Волгоградской области начнет работать новый автобусный маршрут №33, который свяжет поселок Металлург с площадью Свердлова. По информации мэрии, автобус будет обслуживать пассажиров только в будние дни.

От поселка Металлург-2 к пл. Свердлова автобус проследует через остановки: ул. Заплавинская, пос. Металлург-2, пос. Металлург-1, пос. Южный, ул. 40 лет Победы, ГМ «Добрострой», ул. Казначеева, пос. Рабочий, Поликлиника, ул. Королева, Центральный рынок, Парк, Выставочный бульвар, пл. Ленина, МЭИ, ул. Космонавтов.

В обратном направлении маршрут пройдет по остановкам: пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Выставочный бульвар, Центральный рынок, ул. Королева, пос. Рабочий, ул. Казначеева, ГМ «Добрострой», ул. 40 лет Победы, пос. Южный, пос. Металлург-1, пос. Металлург-2, «по требованию» и ул. Заплавинская.

Расписание движения (только будние дни):

– От поселка Металлург-2 (ул. Заплавинская): 6:45, 7:55, 9:05, 14:05, 15:15.

– От площади Свердлова: 7:20, 8:30, 13:30, 14:40, 15:55.