25 сентября Минобороны подвело итоги очередной волны ночных ударов беспилотниками по тылам ВСУ. На этот раз атака пришлась на склады в Киевской и Одесской областях.

Под Киевом на территории населённого пункта Борисполь поражено хранилище ООО «Файер Поинт». Здесь, по данным разведки, находились двигатели «Хоневелл», используемые в ракетах «Фламинго», которыми ВСУ наносят удары по мирным городам России.

В Одессе на территории населённого пункта Нерубайское атакован склад, используемый ВСУ как перевалочный пункт для распределения западной военной помощи. В порту «Рени» подразделения ВС РФ продолжают ликвидировать транспортно-логистический потенциал, используемый для снабжения группировки войск Украины на Донбассе. В этот раз здесь атакованы причал и три склада. Также на пути в порт «Одесса» поражён был переоборудованный под перевозку военной помощи сухогруз.

Фото из архива Минобороны