



25 сентября в Центральном районе Волгограда произошла авария с участием двух автомобилей. Машины не смогли разъехаться на ул. Краснознаменской. Из-за ДТП изменены трамвайные маршруты N°1, N°2, N°4 и N°10.

Трамвай №1 работает в границах «ул. Мончегорская - Школа N°36», трамвай №2 «Завод Ахтуба - Школа N°36», трамвай №4 «Обувная фабрика - ул. КИМ», трамвай №10 «Жилгородок - Школа N°36».





- Сейчас движение на участке линии на ул. Краснознаменской остановлено. Время запуска сообщения зависит от скорости оформления ДТП. В настоящее время ожидается прибытия инспекторов ГАИ, - подчеркнули в диспетчерской службе МУП «Метроэлектротранс».

Фото: Волгоградский трамвай, читатели ИА «Высота 102»