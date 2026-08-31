Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить проездной по биометрии

Новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом вступают в силу с 1 сентября текущего года. Пассажиры получат право оплачивать бесконтактно проезд с помощью мобильного устройства, используя NFC, а также оформить проездной через Единую биометрическую систему.

В приказе Минтранса, на который ссылается «Российская газета», указано, что оплата через NFC возможна при наличии технической возможности у перевозчика или уполномоченного им лица.

Согласно новым правилам, перевозчик до продажи билета должен предупреждать пассажира об уровнях комфортности транспортного средства, если такие есть на маршруте.

Кроме того, Минтранс прописал правила бесплатного пользования залами ожидания и туалетами в автовокзалах при наличии билета.

Фото из архива V102.RU