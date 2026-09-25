В Волгоградской области увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом



На 38-й неделе 2026 года в России, включая Волгоградскую область, зарегистрировано 734 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и COVID-19.



Этот показатель на 33,8% больше, чем на предыдущей неделе. По информации Роспотребнадзора, активность распространения респираторных заболеваний увеличивается.



Вирусологический мониторинг показал, что 99,4% обнаруживаемых респираторных вирусов не являются гриппом. Среди них доминируют риновирусы (81,6%), вирусы парагриппа составляют 12,5%, а на грипп приходится всего 0,6%. Выявлены штаммы A(H1N1), A(H3N2), B и C.



Осенью ежегодно наблюдается рост простудных заболеваний. Похолодание, возвращение детей в коллективы - в школы и детские сады, а взрослых – из отпусков на работу способствуют распространению инфекций. Санитарные врачи подчеркивают, что вакцинация остается ключевым методом профилактики тяжелого течения гриппа и его осложнений. Особенно рекомендуется прививаться детям, людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто по работе имеет частые контакты с населением.



Для предотвращения ОРВИ эксперты советуют регулярно мыть руки, по возможности избегать многолюдных мест и массовых мероприятий. При первых признаках респираторной инфекции следует оставаться дома и обратиться за медицинской помощью. Самолечение - не лучший вариант.