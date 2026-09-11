



В Волгограде на фоне ночного ракетного удара на юге областного центра произошёл сбой в работе междугородних и пригородных поездов. По информации ПривЖД, была выведена из строя железнодорожная инфраструктура, из-за чего отменены и задерживаются девять пассажирских составов.

На два часа опаздывает поезд №498 «Адлер – Ижевск», с аналогичной задержкой курсирует пригородная электричка №6302 «Шпалопропитка – Тракторная», на час задерживаются поезда №6304 «Шпалопропитка – Тракторная», №6212 «Котельниково - Волгоград-1», №6212 «Котельниково - Волгоград-1», №6301 «Тракторная – Южная», №6329 «Тракторная – Шпалопропитка».

Отменены были рейсы пригородных направлений №6306 «Южная – Тракторная» и №6326 «Шпалопропитка – Тракторная».

Отметим, по данным ПривЖД, сбой связан с «посторонним вмешательством» и «повреждением контактной сети». Напомним, как ранее сообщала редакция, в результате атаки повреждён оказался МКД на ул. Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда. Обломки также упали на территории предприятия. Двое мужчин госпитализированы.

Фото из архива ИА «Высота 102»