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Под Волгоградом стадо коров вытоптало огуречные плантации на 3,5 млн

Общество 25.09.2026 13:17
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25.09.2026 13:17


Волжский городской суд  взыскал с собственника крупнорогатого скота ущерб за уничтожение посевов огурцов на сельскохозяйственном поле . Как сообщили ИА «Высота 102»  в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, 50 коров, принадлежащих местному жителю, забрели на огуречные плантации. В результате были уничтожены посадки на площади 1 га.  Размер материального ущерба согласно досудебному заключению независимого эксперта составил 3 714 000 рублей. Добровольно погашать ущерб владелец скота отказался, после чего пострадавший овощевод обратился в суд. 

На заседании представитель ответчика возражал против иска, ссылаясь на то, что пастухи оперативно удалили животных с поля и урожай не пострадал. Ответчик также оспаривал площадь поврежденных насаждений, указывая, что замеры экспертом не проводились. Но назначенная судебная экспертиза подтвердила, что  размер упущенной выгоды составил 3 441 850 рублей. Стороны выводы экспертизы не оспорили. 

Суд установил, что уничтожение посевов произошло вследствие бесконтрольного выпаса скота, принадлежащего ответчику, поскольку он, как собственник животных, не обеспечил должный контроль за ними. 

Решением Волжского городского суда Волгоградской области с животновода в пользу фермера  взыскано в счет возмещения ущерба 3 441 850 рублей, расходы по независимой оценке ущерба - 20 000 рублей, а также стоимость производства судебной оценочной экспертизы - 101 000 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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