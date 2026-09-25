На юге Волгограда вспыхнул очередной расселенный дом





Третий за последние 10 дней расселенный аварийный дом загорелся сегодня, 26 сентября, в Красноармейском районе Волгограда. Очевидцы сообщают, что пламя бушует на улице Светлоярская рядом с детским садом и жилыми домами.

– Горит неэксплуатируемое здание. Подразделения 6 ПСЧ локализовали горение на площади 300 кв.м. Тушение продолжается, – прокомментировали происшествие в ГУ МЧС России по Волгоградской области, уточнив, что вызов в оперативные службы поступил в 11:28 мск.

Напомним, что в сентябре произошла череда пожаров в расселенных аварийных домах в Красноармейском районе. Сегодняшнее происшествие уже третье за последнии несколько дней. 15 сентября сгорела заброшка на улице Светлоярская, 52, а 18 сентября – на улице Палласовская, 1.

Видео: «Волгоград Красноармейский» / МАКС