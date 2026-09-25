Под Волгоградом отменили восьмичасовую беспилотную опасность





25 сентября в Волгоградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Соответствующую рассылку сообщений через ведомственное приложение и смс в 09:26 начало МЧС России.

По информации специалистов, волгоградцы и гости областного центра теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, пользоваться лифтом и подходить к остеклённым проёмам.

Напомним, как ранее сообщала редакция, беспилотная опасность была объявлена в регионе 25 сентября в 01:41. Позже стало известно о ликвидации БПЛА над Волгоградской областью. Из-за ночного налёта в настоящее время в аэропорту Волгограда задерживаются четыре авиарейса.

Фото из архива ИА «Высота 102»