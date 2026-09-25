



24 сентября в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Автомобили ночью не поделили участок федеральной трассы Р-260 на подъезде к хутору Жирковский.

- В 03:30 50-летний водитель, управляя автомобилем SANY, на 127-м км ФАД «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Howo, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным с места события кадрам, грузовикам лишь чудом удалось избежать полноценного лобового столкновения, однако кабина грузовика SANY всё равно получила значительные повреждения. Удар приняла левая сторона, где находился водитель. Последний был экстренно доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области