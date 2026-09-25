В волгоградском аэропорту отмечаются задержки столичных рейсов



В Волгоградской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, который был объявлен в 1:41. Минобороны отчиталось о сбитых дронах за ночь.



Однако аэропорт Волгограда не приостанавливал полёты. Работа авиагавани проходит в штатном режиме несмотря на задержки рейсов.



На вылет задерживается рейс DP 6970, вместо 14:20 он отправится в столицу в 15:15. С опозданием в Волгоград прибудут из Москвы два самолёта. Рейс DP 6965 ожидается в 9:55 вместо 9:05, а рейс DP 6969 прибудет в 14:45 вместо 13:50.



