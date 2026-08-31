В Волгограде с 1 сентября возобновят работу трамваев до Жилгородка





С 1 сентября в Волгограде будет возобновлена полноценная работа трамваев №№5, 7, 10 и 12. Подвижной состав, маршруты которого были усечены из-за реконструкции линии, вновь начнёт работать до Жилгородка. Об этом в ночь перед долгожданным запуском движения неожиданно решила сообщить администрация региональной столицы.







- Завершается обкатка восстановленных в ходе реконструкции участков трамвайной линии в Дзержинском районе Волгограда. Специалисты АО «Электротранспорт Плюс» проверяют качество выполненных подрядными организациями работ по укладке нового пути и монтажу контактной сети, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, как ранее сообщала редакция, движение трамваев №№5, 7, 10 и 12 на Жилгородок было прекращено 11 мая 2026 года. Это было необходимо для реконструкции участка трамвайной линии в границах ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева. Здесь должны были быть заменены рельсошпальная решётка и контактная сеть, а также реконструированы переезды и остановочные павильоны.

Фото и видео: администрация Волгограда