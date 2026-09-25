Горящую степь на 105 га сняли на видео в Волгоградской области











Жители Волгоградской области сняли на видео кадры эпичного ландшафтного пожара. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», на территории Островского сельского поселения Даниловского района вспыхнула степь. Огонь начал распространяться днем 24 сентября, однако до глубокой ночи жители наблюдали зарево на горизонте. При этом люди жаловались на сильный запах гари.

В ГУ МЧС по Волгоградской области на запрос ИА «Высота 102» пояснили, что сообщение о возгорании поступило в 13-43 ч.

– Горела сухая растительность на площади 105 га в Даниловском районе. Подразделения 83 ПЧ ликвидировали горение в 22:50. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, – прокомментировали в ведомстве.



