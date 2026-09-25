Фроловский городской суд смягчил наказание жительнице города, нарушившей правила размещения адресных указателей.

18 июня 2026 года Елена Т., живущая в поселке Зеленовском города Фролово, без разрешения администрации установила на фасаде своего дома адресную табличку с неправильными данными (ул. Красноармейская, д. 92), что противоречит постановлениям № 1971 от 7 сентября 2012 года и № 7 от 12 января 2016 года, а также п. 2.9.8.1 Правил благоустройства городского округа.

Территориальная административная комиссия 9 июля 2026 года признала Елену Т. виновной по статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушениях и назначила ей штраф в размере 3000 рублей. Не согласившись с этим решением, Елена Т. обратилась в суд.

В своей жалобе она объяснила, что установила табличку, чтобы облегчить навигацию для бригад скорой помощи, поскольку из-за особенностей расположения ее участка медики часто ошибались с адресом. На момент судебного разбирательства нарушение было устранено. Суд признал факт правонарушения и законность вынесенного протокола.



Однако, учитывая, что это было первое правонарушение Елены Т., она ранее не привлекалась к административной ответственности, суд, в соответствии с частью 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, счел возможным смягчить наказание. В результате Фроловский городской суд Волгоградской области изменил постановление административной комиссии: штраф в размере 3000 рублей был заменен на предупреждение. Решение суда вступило в законную силу.