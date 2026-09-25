



Выступления и дискуссии в рамках парламентского часа, посвященного экологическому благополучию в регионе, состоялись накануне, 24 сентября, в Волгоградской облдуме. Одним из докладчиков по животрепещущей теме стала председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева.

Парламентарий напомнила, что в этом году Экосовет отметил свое десятилетие. За это время орган стал реальной площадкой, где граждане могут реально реализовывать свое конституционное право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, отметила Ирина Соловьева.

На заседании прозвучали основные достижения в сфере экологического благополучия региона и жителей. Так, в период с 2014-го по 2024 годы в волгоградском регионе проведена расчистка 107 водных объектов общей протяженностью 272,6 км, объем финансирования составил порядка 3,3 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Вода России» в 2025–2030 годах запланирована расчистка 43 водных объектов протяженностью 162,98 км.

До 2030 года планируется возвести еще 74 водопропускных сооружения в Волжском и Донском бассейнах.

Существенные изменения произошли в сфере обращения с отходами. До 2014 года на территории Волгоградской области действовало всего два лицензированных полигона для размещения отходов, отсутствовали объекты по обработке отходов. Сейчас в регионе функционируют три объекта обработки ТКО и пять полигонов, осуществляющих размещение отходов.

Значительная работа проведена в сфере лесного хозяйства: доля обеспеченности собственным посадочным материалом увеличена с 34% до 100%, количество лесных питомников — с 6 до 25. До 2030 года планируется увеличить сеть лесных питомников до 33, восстановить участки государственных защитных лесных полос на площади 1,7 тыс. га. Важно, что Волгоградская область занимает первое место в ЮФО по компенсационному лесовосстановлению.



Отдельный блок «парламентского часа» был посвящен вопросу опустынивания земель — с докладом выступил академик РАН, главный научный сотрудник ФНЦ агроэкологии РАН, член Экосовета при регпарламенте Константин Кулик. Он сообщил, что Волгоградская область относится к регионам, где процессы опустынивания происходят наиболее интенсивно: в настоящее время общее опустынивание охватывает 73,3% обследованных территорий. Ведущим фактором является хозяйственная деятельность, особенно в агропромышленном комплексе, на фоне жестких природно-климатических условий. В этой связи защитное лесоразведение и агролесомелиорация рассматриваются как важнейший элемент государственной стратегии сохранения окружающей среды и повышения эффективности программ экологической и продовольственной безопасности. Эти системы представляют собой многофункциональные, долго действующие мелиоративные системы, эффективность которых тем выше, чем суше климат и хуже качество почв. Специалистами ФНЦ агроэкологии РАН разработаны программа борьбы с опустыниванием и стратегия защитного лесоразведения, исходя из необходимости целостного ландшафтно-системного обустройства аграрной территории области определен лесомелиоративный фонд, который составляет 8,7 млн га. Для этой территории необходимо иметь свыше 330 тыс. га защитных лесных насаждений всех видов, а дополнительно к имеющимся требуется создать еще 273,4 тыс. га.

Руководитель Экосовета Ирина Соловьева обратила особое внимание на необходимость комплексного решения проблемы опустынивания, которое в настоящее время является системной угрозой для 28 регионов страны, включая волгоградский регион.

- Наши совместные инициативы легли в основу обращения к федеральному центру. И уже сейчас, во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительством завершен и согласован комплексный план мероприятий по охране земель. Этот пример наглядно доказывает: решать экологические проблемы необходимо сообща, — подчеркнула Ирина Соловьева.

Подводя итог «парламентскому часу», Ирина Соловьева еще раз акцентировала внимание на том, что вопросы экологии сегодня переходят из разряда важных в разряд определяющих.

- Люди ждут от нас реальных результатов. Наша задача — видеть проблемы и действовать на опережение, не дожидаясь сигналов от общества, — подчеркнула Ирина Соловьева. —Мы должны спешить беречь природу для людей и брать на себя инициативу. Это наша прямая обязанность и наш долг перед жителями Волгоградской области.

Фото V102.RU и Волгоградской облдумы