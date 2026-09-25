Волгоградцам пообещали на 1,8 тысячи повысить МРОТ с 2027 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2027 года в России вырастет на 1,8 тысячи рублей – до 28,9 тысячи. О повышении этого показателя, который влияет на расчет заработанной платы и некоторых социальных выплат, заявили в Минфине РФ.

В финансовом ведомстве считают, что такое решение направлено на повышение уровня дохода и жизни граждан.

В процентном соотношении рост МРОТ в 2027 году составит 6,8%. В настоящее время величина минимального размера оплаты труда в России установлена в размере 27 093 рубля в месяц.