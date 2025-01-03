Происшествия

На юге Волгограда разрушилась советская остановка

Происшествия 03.01.2025 19:40
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03.01.2025 19:40


В Красноармейском районе Волгограда обрушилась остановка, возведенная еще во времена Советского Союза. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.
Частично сложилась конструкция остановки «Дома речников» на пути к центру Волгограда. При этом волгоградцы переживают, что ровно то же самое может произойти и с другой остановкой, находящейся на противоположной стороне. И не дай Бог, если это случится, когда там будут стоять люди.

Таких укрытый для пассажиров несколько десятков лет назад в городе строилось очень много. В основном они представляли собой бетонные капитальные сооружения со стенами, выложенными или мозаикой, или плиткой.
Напомним, жители юга Волгограда неоднократно жаловались на плохое состояние остановок в Красноармейском и Кировском районах. В некоторых случаях аварийные конструкции демонтировались, однако на их месте, как, например, на 7-ой площадке в Кировском районе ничего не появлялось. Людям в итоге приходилось ожидать общественный транспорт, не имея возможности спрятаться от солнца, ветра и осадков.
В администрации Волгограда ранее заявляли, что остановки в городе меняют согласно плану.
Фото Подслушано.Волгоград Красноармейский VK.com

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