На юге Волгограда разрушилась советская остановка





В Красноармейском районе Волгограда обрушилась остановка, возведенная еще во времена Советского Союза. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.

В Красноармейском районе Волгограда обрушилась остановка, возведенная еще во времена Советского Союза. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.

Частично сложилась конструкция остановки «Дома речников» на пути к центру Волгограда. При этом волгоградцы переживают, что ровно то же самое может произойти и с другой остановкой, находящейся на противоположной стороне. И не дай Бог, если это случится, когда там будут стоять люди.







Таких укрытый для пассажиров несколько десятков лет назад в городе строилось очень много. В основном они представляли собой бетонные капитальные сооружения со стенами, выложенными или мозаикой, или плиткой.

