В Волгограде заключен контракт на ремонт моста через Волго-Донской судоходный канал им. Ленина в Красноармейском районе. Работы за 625 миллионов рублей выполнит ООО «Т-Транс» из Ростова-на-Дону. Компания специализируется на строительстве дорог и автомагистралей.

В Волгоградской области, согласно открытой информации, ООО «Т-Транс» занимается содержанием действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в частности устройством защитных слоев и слоев износа на автомобильной дороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

Напомним, что ремонтника проблемного моста на юге Волгограда удалось найти с первой попытки. Победитель электронного аукциона, которым стала ростовская компания, согласился выполнить работы на 100 миллионов рублей дешевле первоначальной цены контракта, которая была установлена в сумме 735 миллионов рублей.

Последний раз мост через ВДСК ремонтировался в 2009 году. На состояние этого сооружения автомобилисты пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину, который осенью прошлого года обратил внимание на ситуацию.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит не только капитально отремонтировать мост, но и провести замену трамвайных путей, которые проходят по путепроводу. Большой объем работ необходимо завершить до 1 ноября 2028 года.

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