



В Азовском и Черном морях впервые обнаружили диатомовую водоросль Cerataulina cf. dentata – вид, который ранее встречался преимущественно в теплых тропических и субтропических водах. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на Южный научный центр РАН.

До сих пор этот вид отмечали у берегов Северной и Южной Америки, в Азии и возле Японии. В российских водах его находили только в прибрежной части Японского моря.

Первые находки в Азовском море были сделаны в планктонных пробах Темрюкского порта – водоросль попадалась там осенью и зимой с 2020 по 2022 год. В Черном море Cerataulina cf. dentata обнаружили возле Новороссийска: наблюдения проводились с августа по октябрь 2021 года.

Учёные связывают появление нового вида с изменением условий в Азовском море – в последние годы соленость воды здесь растет. Такие изменения могли создать подходящие условия для закрепления тропической водоросли в непривычной для нее среде.

Исследователи предполагают, что новый вид занесли суда. Вместе с балластной водой коммерческих кораблей водоросли могли попасть в портовые акватории Азовского и Черного морей. Вероятным источником называют прибрежные районы Азии или Дальний Восток, где этот вид уже встречается.