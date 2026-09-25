РПН признал чистым воздух после пожара на полигоне под Волгоградом

В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались об итогах исследования воздуха в Волжском после пожара на полигоне отходов. Как сообщили в ведомстве, накануне, 24 сентября, был организован выезд специалистов аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Волжский для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре.