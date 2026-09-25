РПН признал чистым воздух после пожара на полигоне под Волгоградом

В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались об итогах исследования воздуха в Волжском после пожара на полигоне отходов. Как сообщили в ведомстве, накануне, 24 сентября, был организован выезд специалистов аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Волжский для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре.
По результатам лабораторных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено, заверили в ведомстве.
Напомним, пожар на полигоне произошел 24 сентября. Жители Волжского жаловались на удушающую вонь. Было зафиксировано открытое горение на площади 3 тыс. кв. метров, затем она уменьшилась до 1,5 тыс. кв. метров. Тушение организовано силами ООО «Волга-Бизнес» методом рекультивации.