



Волгоградская облдума накануне, 24 сентября, расширила перечень мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Ранее депутаты подготовили проекты предстоящих формулировок. Как сообщили в регпарламенте, формы социальной помощи этой категории жителей были приведены в соответствии с Указом Президента, определившим минимальный перечень льгот из 15 мер, общий для всех регионов. Также в категорию получателей мер соцподдержки были включены граждане, принимавшие участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР с 2014 года, а также члены их семей.

В частности, для детей из семей участников СВО и лиц, находящихся на их иждивении, установлены новые меры поддержки. Предусмотрено зачисление в первоочередном порядке, в том числе при переводе из одной школы в другую, в наиболее приближенные к месту жительства семьи государственные образовательные организации, а также бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным программам. Кроме того, уточнены категории получателей бесплатного питания для обучающихся по очной форме в школах и организациях среднего профессионального образования Волгоградской области, а также сертификатов на отдых и оздоровление детей.

Отдельным законом приняты дополнительные социальные гарантии для членов семей погибших или умерших участников СВО. Теперь снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях в случае утраты оснований, дающих право на получение жилья по договору социального найма, не применяется к членам семьи погибшего или умершего участника СВО. При определении общей площади предоставляемого жилого помещения не допускается уменьшение ее размера из-за гибели участника СВО, если он и его семья уже состояли на учете нуждающихся в жилье. Областной закон дополнен новой статьей, которая определяет особенности учета таких граждан и создает правовой механизм восстановления на жилищном учете членов семьи участника СВО, снятых с него в связи с гибелью или смертью.

Помимо этого, приняты изменения в областной закон, предоставляющие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО, преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами из числа детей-сирот.



