В том числе и в Волгоградской области: силы ПВО сбили 592 БПЛА



В ночь на 25 сентября ВСУ пытались атаковать беспилотниками ряд российских регионов. Волгоградская область оказалась в списке субъектов, где были уничтожены вражеские БПЛА.



Минобороны РФ сообщает, что всего сбито 592 дрона. Силы ПВО отразили атаку также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Курской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тверской, Самарской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском и Пермском краях, над акваторией Черного моря и в Удмуртской Республике, Республике Татарстан и Республике Крым.



Отметим, беспилотная опасность в Волгоградской области действует с 1:41 и пока РСЧС не сообщала об её отмене.