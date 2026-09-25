



Выпускник Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Павел Б. с позывным «Артист» подписал контракт с Минобороны в 2025 году. Молодой мужчина записал видео, на котором обращается к землякам, которые планируют заключать.

Во время обучения в колледже Павел осваивал специальность «Сварочное производство». Но, как отмечают в учебном заведении, он был разносторонним студентом – активное участие в жизни колледжа помогло ему раскрыться, научило держать удар и работать в команде. Эти качества, как показала жизнь, пригодились и на службе.





После выпуска Павел не остался в стороне, когда Родине потребовалась защита. Он подписал контракт с Минобороны и выбрал путь настоящего мужчины. О своём решении он ни разу не пожалел.

– Я заключил контракт в 2025 году, и как бы тяжело ни было, не жалею об этом, – рассказал Павел. – Я готов отстаивать интересы своего государства и сделать всё в моих силах, чтобы приблизить нашу Победу. Тем, кто также собирается подписать контракт с Минобороны, я хочу сказать: успехов вам, парни. Всё у нас обязательно получится. Побольше вам боевого настроя, упорства. Победа обязательно будет за нами.

К слову, «Артистом» на СВО Павел стал в связи с увлечением театром – в колледже он состоял в профильной студии.

В учреждение, которое окончил молодой человек, внимательно следят за его судьбой и гордятся его решением. Педагоги отмечают, что такие выпускники — гордость учебного заведения, а его поступок — пример для нынешних студентов.

– Мы гордимся Павлом и его выбором. Это выбор настоящего мужчины – взять на себя ответственность за страну, за своих близких, за будущее, – отмечают в образовательном учреждении.





В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.