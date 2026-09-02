В Волжском на треть увеличат количество «штрафных» камер на дорогах

Сеть камер фотовидеофиксации дорожных нарушений увеличат на треть в городе Волжском Волгоградской области. По данным мэрии, к 66 комплексам, которые уже работают на городских дорогах, в ближайшее время будет добавлено еще 31. А до конца года еще 7.

Камеры фиксируют не только нарушение скоростного режима и проезд на запрещающий сигнал светофора, но и непристегнутый ремень безопасности, а также отсутствие ближнего света или дневных ходовых огней. В первую очередь комплексы фотовидеофиксации устанавливают на аварийно-опасных участках.

На проспекте Ленина при въезде в Волжский камеры также следят за движением большегрузов, фиксируя габариты, массу и движение по левой полосе.

Напомним, что в июне текущего года сообщалось о закупке 115 новый комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД для Волгограда и Волжского. Также назывались и адреса, где будут установлены эти камеры.