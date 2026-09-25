С преподавателем ВГСПУ Эльвирой Шитовой прощаются в Волгограде

Сегодня, 25 сентября, в Волгограде простятся со старшим преподавателем Волгоградского государственного социально-педагогического университета Эльвирой Петровной Шитовой. Печальную новость о смерти Эльвиры Петровны сообщили ее родные. Эльвира Петровна скончалась после болезни. Ей было 65 лет.

По окончании заочной аспирантуры Эльвира Шитова преподавала в университете по профилю «социальная работа», прошла ряд программ повышения квалификации. В 1997-2000 годах была заместителем декана факультета по учебной работе. В 2000-2001 годах исполняла обязанности завкафедрой социальной работы. А с 1998 года Эльвира Петровна работала заместителем декана факультета по учебной работе заочного отделения.

Эльвира Шитова ранее участвовала в четырех профильных международных проектах. Специализировалась на подготовке профессионалов в области социальной работы в проектной деятельности, а также в социальной работе с пожилыми. Подготовила около десятков студентов к получению звания «Студент-исследователь». Была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, бронзовым знаком ВГСПУ III степени за заслуги в области образования и вклад в развитие ВГСПУ, отмечена благодарностями и Почетными грамотами ВГСПУ.

Общий стаж ее работы составлял 34 года. Студенты, которым она преподавала, вспоминают ее как профессионального преподавателя, чуткого и отзывчивого человека.