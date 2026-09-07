



7 сентября в Волгограде специалисты департамента городского хозяйства сообщили об осеннем скачке пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта. По информации чиновников, на этот раз транспортная система города оказалась к нагрузке готова.







- С наступлением осени традиционно наблюдается резкое увеличение пассажиропотока. Это связано с завершением сезона отпусков и выходом на учебу школьников и студентов. Муниципалитет совместно с городским центром управления пассажирскими перевозками ежедневно мониторит состояние пассажиропотока – в настоящее время заполняемость подвижного состава в пределах ожидаемых показателей, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации властей, у транспортных предприятий сформирован дополнительный запас сил, благодаря которому в случае необходимости отдельные маршруты могут быть усилены дополнительным подвижным составом.

Отметим, с 2025 года в Волгограде количество ежегодно перевозимых пассажиров превысило 100 млн человек. По итогам текущего периода власти ожидают прирост ещё на 1 млн человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»