Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки БпЛА





Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. После происшествия предприятие временно приостановило работу. Об этом сообщает Привет-Ростов.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. Данные о последствиях и состоянии объектов на земле уточняются.

Всего за ночь в Ростовской области уничтожили около 50 БпЛА. Беспилотники сбивали над Каменском-Шахтинским и Новошахтинском, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах.

Напомним, что Волгоградская область провела ночь в режиме беспилотной опасности. По данным мониторинговых каналов, беспилотники ВСУ фиксировались в Кумылженском районе. Минобороны сообщило о ликвидации вражеских дронов над регионом.