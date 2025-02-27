



В Волгограде чиновникам департамента городского хозяйства грозит наказание из-за игнорирования решения суда. Как сообщает ИА «Высота 102», ещё несколько лет назад прокуратура выносила в адрес муниципалитета представление, обязывающее обустроить посадочные площадки на ул. Кирова. Позже надзорный орган вынужден был обратиться в суд с аналогичным требованием. 22 июня 2023 года Кировский районный суд поддержал требования, признав бездействие чиновников незаконным.

На администрацию Волгограда была возложена обязанность в течение полугода скорректировать схему дорожного движения, а также обустроить павильон на остановке «Энергетический колледж», где многие годы посадка и высадка пассажиров осуществляется посреди проезжей части.

При этом новая площадка здесь так и не появилась. Игнорирование решение суда власти обосновали нехваткой финансирования.

– Необходимость установки остановочного павильона, дорожных знаков 5.16 на ООТ «Энергетический колледж» будет учтена при формировании перечня остановок. Ввиду ограниченного финансирования выполнить соответствующие работы в текущем году не предоставляется возможным. Они будут учтены при формировании планов на 2024 год. При выделении финансирования в рамках благоустройства запланировано устройство площадок для ожидания и посадка пассажиров, установка урны, – говорится в одном из ответов властей на многочисленные жалобы волгоградцев.





Однако и в 2024 году ни павильон, ни площадка, ни даже остановочный знак на месте посадки и высадки пассажиров так и не появились.

Как выяснилось, в течение двух лет из-за своей нерасторопности чиновники неоднократно привлекались к административному наказанию. Кроме того, судебные приставы проинформировали муниципалитет о грозящей сотрудникам администрации уголовной ответственности за игнорирование решения суда.

– Ввиду неисполнения судебного решения сотрудниками ФССП России 06 мая 2024 возбуждено исполнительное производство. В соответствии с законодательством муниципалитет неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 15 КоАП РФ. Кроме того, судебными приставами было направлено предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, - сообщали в прокуратуре Волгограда.





В начале февраля 2025 года чиновникам было дано три недели на то, чтобы всё-таки исполнить решение. Срок постановления судебных приставов истекает завтра, 28 февраля. Однако и на это раз городские власти не уложились. Остановочная инфраструктура на ул. Кирова так и не появилась.

- До настоящего времени решение суда не исполнено, меры по установке остановочного павильона на данной остановке общественного транспорта не приняты, в связи с чем прокуратурой области главе Волгограда внесено представление, - уточнили в надзорном органе.

Помимо посадочной площадки «Энергетический колледж» на ул. Кирова павильоны и знаки также отсутствуют на остановках «Клиника № 1» и «Магазин № 1».

Напомним, ранее редакция сообщала о демонтаже нового остановочного павильона на ул. Краснознаменской. Объект был установлен в 2018 году, однако уже в 2024 году власти решили демонтировать конструкцию, а на её месте установить новую за несколько сотен тысяч рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Документы: Мой дом - Кировский район Волгограда / vk.com